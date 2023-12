Celyad Aktie: Finger weg?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Celyad Oncology im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt vor allem mit den positiven Themen rund um Celyad Oncology, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Celyad Oncology beläuft sich derzeit auf 0 %, was nur minimal niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von ebenfalls 0 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende vorgenommen.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Celyad Oncology weist eine Ausprägung von 63,29 auf, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 74,22, was wiederum zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Celyad Oncology im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,04 Prozent erzielt, was 44,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 0 Prozent, und Celyad Oncology liegt aktuell 44,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.