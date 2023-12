Celyad Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die belgische Biotech-Firma Celyad Oncology steht derzeit im Fokus der Anleger, jedoch mit gemischten Bewertungen in verschiedenen Aspekten. Die Dividendenrendite für Celyad Oncology beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von Analysten.

In Bezug auf die Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Celyad Oncology liegt bei 34,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso ergibt der RSI25 eine Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls nicht die besten Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Celyad Oncology-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,6 EUR. Der letzte Schlusskurs von 0,39 EUR weicht somit um -35 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,49 EUR eine Abweichung von -20,41 Prozent und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine negative Stimmung wider. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich negative Meinungen zur Aktie von Celyad Oncology veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt wird Celyad Oncology in verschiedenen Aspekten neutral bis schlecht bewertet, was auf die Dividendenrendite, den RSI, die technische Analyse und das Anleger-Sentiment zurückzuführen ist. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.