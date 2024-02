Celyad Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Celyad Oncology. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 63,16 Punkte, was bedeutet, dass Celyad Oncology momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 48,15 keine überkauften oder überverkauften Signale, was der Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating einbringt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Celyad Oncology derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Diskussionen über Celyad Oncology in sozialen Medien deuten derzeit auf keine klare Richtung in der Kommunikation hin. In den vergangenen Tagen dominierten jedoch überwiegend negative Themen die Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Celyad Oncology-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,54 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,37 EUR liegt deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating aufgrund eines nahe dem gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses von 0,38 EUR.

Zusammenfassend wird Celyad Oncology in Bezug auf den RSI, die Dividendenpolitik, die Anlegerstimmung und die technische Analyse als "Neutral" bewertet.