Celyad Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die aktuelle technische Analyse von Celyad Oncology deutet darauf hin, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Dies wird durch den längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt bestätigt, der bei 0,64 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,375 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -41,41 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,58 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs von 0,375 EUR, was zu einer Abweichung von -35,34 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" zeigt sich eine Rendite von -44,04 Prozent, was mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Was das Sentiment und den Buzz im Internet betrifft, so wird hier eine mittlere Aktivität gemessen und dem Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Signale, da sowohl der RSI7 als auch der RSI25 darauf hindeuten, dass Celyad Oncology überkauft ist. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen.

Insgesamt erhält Celyad Oncology somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.