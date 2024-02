Celyad Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Celyad Oncology-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,54 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,393 EUR, was einem Unterschied von -27,22 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,38 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+3,42 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Celyad Oncology neutral diskutiert, aber in den letzten ein, zwei Tagen dominieren negative Themen. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Celyad Oncology-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (63,16 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (47,37 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Aktivität und Diskussionsintensität im Netz deuten auf ein gesteigertes Interesse an der Aktie hin. Allerdings ist die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält die Celyad Oncology-Aktie gemäß der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Bewertung.