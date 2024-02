Celularity-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben Celularity auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Beurteilungen größtenteils positiv waren. Allerdings haben die Nutzer sozialer Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Celularity angesprochen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass Celularity hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Celularity liegt derzeit bei 0,37 USD, während der Aktienkurs selbst 0,409 USD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt also +10,54 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,28 USD, was einen Abstand von +46,07 Prozent bedeutet und somit auch eine Bewertung von "Gut" ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Sentiment und Buzz: Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Celularity zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Bei Celularity ergibt die Analyse des kurzfristigen 7-Tage-RSI eine Überkauftheit, wodurch ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass Celularity weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Celularity daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.