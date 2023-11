Celularity Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

In den letzten zwei Wochen wurde Celularity von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Allerdings gab es in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt lässt sich die Anleger-Stimmung daher als neutral einstufen.

Die Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das Stimmungsbild von Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum geben Aufschluss über das langfristige Sentiment. Bei Celularity wurden wenige Beiträge veröffentlicht und die Stimmungsänderung war negativ. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als schlecht eingestuft.

Auch die technische Analyse der Aktie zeigt negative Signale. Der Aktienkurs liegt deutlich unter der 200-Tage-Linie und hat somit einen Abstand von -63,39 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der Aktienkurs deutlich niedriger. Das Gesamtbild basierend auf beiden Zeiträumen ist daher als schlecht einzustufen.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, ob ein Wertpapier über- oder verkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Celularity liegt im überkauften Bereich, was ein weiteres schlechtes Zeichen ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein schlechtes Rating für Celularity.