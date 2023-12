Celularity Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder für 25 Tage (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Celularity liegt der RSI bei 76,67, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 62,28, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Celularity abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", da es 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Celularity liegt bei 2,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 1379,29 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an drei Tagen von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Celularity-Aktie sich sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,42 USD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,22 USD liegt. Beide Werte liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,169 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.