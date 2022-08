Celsius: Der beste Performer der Woche mit 180% Gewinne!

Die massive Rallye des Tokens wurde größtenteils durch einen von Einzelhändlern ausgelösten Short Squeeze angeheizt, wobei Händler dem Hashtag #CELShortSqueeze auf Twitter folgten. Top-Gewinner der Woche bis zum 15. August 2022 (Daten via CoinMarketCap) Cryptocurrency 7-Tage-%-Veränderung (+/-) Gesamthöchstwert/Erreichtes Datum % Veränderung (+/-) seit Allzeithoch Celsius (CEL) +181% $$8,05 am 02. Juni 2021 -48% Ankr (ANKR) +40% $0,213 Am 16. April… Hier weiterlesen