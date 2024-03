Celsius Resources Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Celsius war in den letzten zwei Wochen vorwiegend positiv, mit positiven Diskussionen an sechs Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch hauptsächlich negative Themen in den Diskussionen der Anleger hervorgetan. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute mit einer "Neutral"-Einschätzung versehen, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt für die Celsius-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,014 AUD deutlich darunter lag, was zu einer Abweichung von -30 Prozent führte. Basierend auf diesen Zahlen erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,02 AUD liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,014 AUD deutlich darunter (-30 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Celsius daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Celsius über einen längeren Zeitraum zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und die kaum identifizierbaren Veränderungen deuten auf eine "Neutral"-Wertung hin. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Celsius in diesem Punkt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Celsius-Aktie ergab einen Wert von 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (37,5) führte zu einer "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Celsius.