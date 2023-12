Celsius Resources Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Celsius in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wider, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Die Diskussionen der letzten Tage waren besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führte.

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Wir betrachten den RSI für 7 und 25 Tage. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 20 Punkten, was darauf hinweist, dass Celsius derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 40, was bedeutet, dass Celsius weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Daher wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Celsius mit 0,0135 AUD derzeit um +35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -55 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Punkt führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger über das Unternehmen diskutierten als sonst. Insgesamt erhält die Celsius-Aktie daher ein "Gut"-Rating.