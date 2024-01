Celsius Resources Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) der Celsius-Aktie zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 50, was als neutral eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -23,78 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem neutralen Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Celsius ist insgesamt positiv, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer guten langfristigen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Aktie von Celsius.