Celsius Resources Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse zeigt, dass die Celsius-Aktie derzeit 30 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als negativ bewertet, da sie 56,67 Prozent unter dem GD200 liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität in Bezug auf Celsius unterdurchschnittlich sind. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Celsius ist negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Celsius-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein neutrales Rating. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In den sozialen Medien zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen. Es gab hauptsächlich positive Diskussionen und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Celsius daher eine positive Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die technische Analyse und das Sentiment der Anleger zu einer neutralen bis positiven Einschätzung der Celsius-Aktie führen.