Celsius Resources Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Anleger sind in Bezug auf die Aktie von Celsius in den sozialen Medien grundsätzlich neutral eingestellt, wie aus einer Diskussion hervorgeht. Es gab weder eine überwiegend positive noch eine überwiegend negative Stimmung. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Celsius-Aktie für die letzten 200 Handelstage um -63,33 Prozent von dem Durchschnitt ab und erhält daher eine schlechte Bewertung. Auch in den letzten 50 Handelstagen lag der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren schlechten Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen und 25 Tagen liegt jeweils bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Celsius sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch die technische Analyse ein neutrales bis schlechtes Rating.