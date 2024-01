Celsius Resources Aktie: Gigantischer Hammer!

In den letzten vier Wochen gab es bei Celsius positive Veränderungen im Sentiment und Buzz in den sozialen Medien. Die Stimmung verbesserte sich, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führte. Die Kommunikationsfrequenz hingegen verringerte sich leicht, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führte.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Celsius derzeit bei 0,03 AUD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt mit 0,013 AUD um 56,67 Prozent unter diesem Wert. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Celsius-Aktie jedoch mit einem Niveau von 0,01 AUD um 30 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Celsius liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Celsius eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion und die Anleger waren hauptsächlich positiv gestimmt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Celsius daher ein "Gut"-Rating von der Redaktion.