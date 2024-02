Celsius Resources Aktie: Chancenlos!

In den letzten zwei Wochen wurde über Celsius in den sozialen Medien eher neutral diskutiert. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem positiv, an drei Tagen überwog jedoch die negative Kommunikation. Zuletzt gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Celsius als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert liegt bei 50 und der RSI25-Wert bei 50,02, was beide eine "Neutral"-Empfehlung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Celsius-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,011 AUD weicht somit um -63,33 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,04 AUD) liegt mit einem Unterschied von -72,5 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Celsius-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich für Celsius eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die negative Veränderung der Stimmungsrate entspricht ebenfalls einer "Schlecht"-Wertung. In der Gesamtbewertung erhält Celsius somit die Einstufung "Schlecht" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.