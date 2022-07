Celsius: Analyst warnt vor Phishing-E-Mails!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Der bankrotte Kryptowährungskreditgeber Celsius bestätigte am Freitag, dass eine Liste von Kunden-E-Mails bei einem Datenschutzverstoß durchgesickert war, und ein Analyst warnt vor Phishing-E-Mails, die auf die betroffenen Nutzer abzielen könnten. In einer E-Mail an die Kunden vom 26. Juli informierte Celsius sie darüber, dass ihre E-Mails von einem Mitarbeiter eines Datenverwaltungsanbieters geleakt worden waren. Bekanntmachung von Celsius: “Wir schreiben Ihnen,… Hier weiterlesen