Celsius Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Diskussionen über Celsius in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren gehäuft. Zusätzlich wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Celsius in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die fundamentale Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 96, was bedeutet, dass die Börse 96,12 Euro für jeden Euro Gewinn von Celsius zahlt. Dies ist ein Anstieg um 138 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche. Im Bereich "Getränke" beträgt der durchschnittliche Wert derzeit 40, was darauf hinweist, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Celsius im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,79 Prozentpunkte weniger als der durchschnittliche Wert in der Branche ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung in dieser Kategorie als "Schlecht" betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Celsius innerhalb von 7 Tagen eine neutrale Situation aufweisen, da der RSI bei 32,75 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem RSI von 48. Somit wird die Gesamtbewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.