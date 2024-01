Celsius Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Aktie von Celsius wird fundamental betrachtet als "Schlecht" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 96,12 deutlich höher ist als das von vergleichbaren Unternehmen in der Getränkebranche (37,48). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Celsius. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch, dass sie nur neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Celsius-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) ein "Gut"-Rating erhält. Der aktuelle Schlusskurs liegt jeweils deutlich über den gleitenden Durchschnitten, was auf einen Aufwärtstrend hinweist.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 9 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Celsius abgegeben, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 149,88 USD, was einem Potenzial von 161,65 Prozent entspricht und somit ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Insgesamt wird die Celsius-Aktie sowohl fundamental als auch aus technischer und analytischer Sicht positiv bewertet und erhält somit eine "Gut"-Empfehlung.