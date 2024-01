Celsius Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktien von Celsius werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung können ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage liefern. Nach einer Untersuchung der Aktie von Celsius anhand dieser Faktoren zeigte sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufwies, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Jedoch erfuhr die Rate der Stimmungsänderung für Celsius in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was zu einem "Gut"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Celsius bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Getränke) erscheint Celsius aus fundamentaler Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 96,12 gehandelt, was einem Abstand von 157 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,39 entspricht. Aufgrund dieser Kennzahlen resultiert eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Celsius als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Celsius-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40,02 und ein Wert für den RSI25 von 37,13, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Celsius unter dem Branchendurchschnitt von 4,08%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in der Kategorie Dividende im Vergleich zur "Getränke"-Branche.