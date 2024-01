Celsius Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

In den letzten Wochen konnte bei Celsius keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Celsius daher in dieser Kategorie ein "Gut".

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde Celsius in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Dies basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen zu diesem Wert. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Zusammengefasst ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Celsius mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent in der "Getränke"-Branche. Aufgrund dessen wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Celsius mit 36,99 Prozent mehr als 117 Prozent darunter. Die "Getränke"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,72 Prozent, was Celsius mit 48,71 Prozent deutlich übertrifft. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr insgesamt als "Neutral" bewertet.