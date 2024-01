Celsius Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien sind wichtige Indikatoren für die Marktlage. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Aktuell wurde die Aktie von Celsius auf diese Faktoren hin untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso ergab die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Celsius bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Bewertung durch Analysten ergab in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 10 Bewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 9 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 161,63 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Celsius für diesen Abschnitt in Summe eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Celsius auf 49,64 USD, während die Aktie selbst bei 59,79 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 53,45 USD einen Abstand von +11,86 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Celsius somit eine Gesamtbewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

Schließlich wurde auch der Relative Strength Index (RSI) zur Einschätzung der aktuellen Marktlage herangezogen. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass Celsius momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Im Gegensatz dazu ergibt der 25-Tage-RSI eine "Neutral"-Einstufung. Somit wird Celsius insgesamt mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.