Celsius Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Celsius, die im Segment "Erfrischungsgetränke" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 30.09.2023, 11:09 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ CM mit 173.08 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Celsius auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 232,51 und liegt mit 398 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke) von 46,73. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Celsius auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Celsius in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Celsius haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Celsius bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Celsius wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Celsius auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.