Celsius Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength-Index besagt, dass die Aktie der Celsius als neutral einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 11,43 und der RSI25 für 25 Tage bei 13,36. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Celsius verläuft aktuell bei 55,47 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 88,89 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +60,25 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei +43,83 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal zur Folge hat. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Getränke) wird Celsius als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 109,09 liegt, was einem Abstand von 269 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,57 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

In den vergangenen 12 Monaten konnte Celsius eine Performance von 194,28 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -5,5 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +199,78 Prozent im Branchenvergleich für Celsius. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor konnte Celsius mit einer Rendite von 165,65 Prozent überzeugen. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie bewertet.