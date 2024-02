Celsius Aktie: Jetzt aber!

Der Aktienkurs von Celsius wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um 58,8 Prozent übertroffen. Dies ist eine Rendite, die um mehr als 36 Prozent höher liegt. In der Getränkebranche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -16,72 Prozent, während Celsius mit 75,52 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Celsius derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Getränkebranche weist einen Wert von 4,14 auf, was zu einer Differenz von -4,14 Prozent zur Celsius-Aktie führt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Celsius-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 52,88 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 63,39 USD liegt, was einer Abweichung von +19,88 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 54,62 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+16,06 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Celsius-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Von insgesamt 10 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Celsius-Aktie sind 9 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt erhält das Wertpapier somit ein "Gut"-Rating. Die abgegebenen Kursziele der Analysten ergeben einen Durchschnitt von 156,43 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 146,77 Prozent steigen könnte. Zusammenfassend erhält Celsius von den Analysten ein "Gut"-Rating.