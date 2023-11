Celsius Aktie: Ist es das gewesen?

Während der letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Celsius in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Sentiment bei den Marktteilnehmern führte. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit nicht stark im Fokus der Anleger steht. Der Relative Strength Index (RSI) der Celsius liegt bei 47,21, was als neutrale Situation interpretiert wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Bewertung von 58. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat Celsius in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 93,47 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +104,41 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Getränkebranche entspricht. Auch im Verbrauchsgüter-Sektor lag die Rendite von Celsius um 57,31 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten schätzen die Aktie von Celsius langfristig als "gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerten 9 die Aktie als gut, 2 als neutral und keine als schlecht. Auch die durchschnittliche Empfehlung für Celsius aus dem letzten Monat ist "gut" (1 gut, 1 neutral, 0 schlecht), und die Analysten erwarten ein Kursziel in Höhe von 149,88 USD, was einer Erwartung von 196,2 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "gut".