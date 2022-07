Celsius-Aktie: Bitcoin-Wale sollen gemeinsam als Teil eines Erholungsplans investieren!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

BnkToTheFuture, ein Hauptinvestor der angeschlagenen Kryptowährungs-Kreditplattform Celsius, hat drei Vorschläge unterbreitet, um das Unternehmen vor dem Untergang zu retten. Recovery Plan vorgestellt Am Freitag teilte der CEO von BkToTheFuture Simon Dixon den Depositor's First Celsius Recovery Plan in einem Beitrag auf Twitter. #DepositorsFirst Celsius Recovery Plan https://t.co/YkGy3N0Gwd — Simon Dixon (Hüte dich vor Nachahmern) (@SimonDixonTwitt) Juni 30, 2022 „Bnk To… Hier weiterlesen