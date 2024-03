Cellular Goods Aktie: Was geht denn hier ab?

In der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um zu bestimmen, ob die Cel Ai-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ihm ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt weniger Volatilität und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Cel Ai ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Einschätzung der Aktie wurden auch weiche Faktoren wie das Sentiment und Buzz berücksichtigt. Die Diskussionsintensität im Netz hat die übliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Cel Ai.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cel Ai bei 0,55 GBP liegt, während die Aktie selbst bei 0,35 GBP notiert. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -36,36 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,41 GBP, was einer Distanz von -14,63 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".