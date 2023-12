Cellular Goods Aktie: Pleite oder Chance?

Der britische Hersteller von Wellness-Produkten, Cellular Goods, hat in den letzten Wochen eine stabile Stimmungslage in den sozialen Medien verzeichnet. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führte.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergab sich ein gemischtes Bild. Der RSI der letzten 7 Tage lag bei 50, was auf eine neutrale Position hindeutet. Im Gegensatz dazu lag der RSI25 bei 71,43, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Dies führte zu einer insgesamt negativen Bewertung für Cellular Goods.

Die technische Analyse ergab ebenfalls gemischte Ergebnisse. Der Schlusskurs der Aktie lag am letzten Handelstag bei 0,45 GBP, was einem Unterschied von -32,84 Prozent im Vergleich zum 200-Tages-Durchschnitt von 0,67 GBP entspricht. Dies führte zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite lag der 50-Tages-Durchschnitt bei 0,44 GBP, was zu einer neutralen Bewertung führte.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Cellular Goods in Bezug auf das Anleger-Sentiment und die technische Analyse, während der RSI auf eine eher negative Position hinweist.