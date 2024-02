Cellular Goods Aktie: Ist das wirklich normal?

Bei Cellular Goods gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Die Stimmung in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dient, tendierte weder besonders positiv noch negativ, weshalb das Stimmungsbild als "neutral" bewertet wird. Auch hinsichtlich der Diskussionsstärke und der Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird das Stimmungsbild bei Cellular Goods daher als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Cellular Goods derzeit bei 0,6 GBP. Da der Aktienkurs selbst bei 0,4 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -33,33 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 0,41 GBP angenommen, was einer Differenz von -2,44 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher ebenfalls "neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cellular Goods ein "Neutral"-Titel ist. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 33,33, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 71,37 aufweist, der eine Einstufung als "Schlecht" bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung des Stimmungsbildes und der technischen Analyse bei Cellular Goods, während die Anleger-Stimmung als positiv bewertet wird.