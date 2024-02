Cellular Goods Aktie: Alles unter Kontrolle?

In den letzten Wochen hat sich bei Cellular Goods keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Weder gab es eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien, die die Grundlage der Auswertung bilden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Betrachtet man die Anleger-Stimmung, so zeigt sich, dass diese in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv war. Die diversen Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien lassen auf eine positive Bewertung schließen. Ebenso wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cellular Goods als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 33,33, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht, während der RSI25 mit 71,37 eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum mit sich bringt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Cellular Goods derzeit bei 0,6 GBP, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,4 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -33,33 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,41 GBP, was einer aktuellen Differenz von -2,44 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".