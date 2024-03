Cellnex Telecom Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die technische Analyse der Cellnex Telecom-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem neutralen Bereich befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 34,36 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 34,51 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,44 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich beim 50-Tage-Durchschnitt, wo der letzte Schlusskurs von 34,33 EUR ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von +0,52 Prozent. Insgesamt wird die Cellnex Telecom-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt ein neutrales Rating für die Cellnex Telecom-Aktie. Der RSI7 beträgt 27,67, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 51,14 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einsichten. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt besonders positive Anleger-Stimmung. In den vergangenen zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung für die Cellnex Telecom-Aktie.