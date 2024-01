Cellnex Telecom Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz rund um die Cellnex Telecom-Aktie ergibt ein uneinheitliches Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert, weshalb sie als "Neutral" bewertet wird. Ebenso war die Diskussionsintensität über das Unternehmen im letzten Monat durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Die Gesamtbewertung für die Anlegerstimmung fällt daher als "Schlecht" aus.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls, dass die Cellnex Telecom-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 35,08 EUR, während der aktuelle Kurs bei 34,68 EUR liegt, was einer Abweichung von -1,14 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ein "Neutral"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis des 25-Tage-RSI ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Stimmungen wider. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, haben sich in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um die Aktie gezeigt. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Cellnex Telecom-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht neutral bewertet wird.