Cellnex Telecom Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die technische Analyse der Cellnex Telecom-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +1,74 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um +9,42 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, mit einem Wert von 51,95 für den RSI7 und einem Wert von 37,09 für den RSI25.

Bezüglich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien deuten darauf hin, dass über Cellnex Telecom in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie.