Cellnex Telecom Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Cellnex Telecom ergibt ein neutrales Rating auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 des Wertes liegt bei 35,05 EUR, während der Kurs der Aktie bei 35,66 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,74 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 32,59 EUR, was einer Abweichung von +9,42 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cellnex Telecom-Aktie hat einen Wert von 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (37,09) erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Cellnex Telecom.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung in Bezug auf die Cellnex Telecom. Dies führt zu der Gesamtbewertung "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien und die Einschätzungen der Marktteilnehmer deuten auf überwiegend positive Meinungen hin, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält die Cellnex Telecom somit eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.