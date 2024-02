Cellnex Telecom Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse von Cellnex Telecom zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 34,66 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 33,17 EUR liegt, was einer Abweichung von -4,3 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 34,94 EUR, wobei der letzte Schlusskurs mit -5,07 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich ein insgesamt schlechtes Bild. Die Diskussionen über Cellnex Telecom sind unterdurchschnittlich aktiv, und die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als schlecht eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für Cellnex Telecom. Sowohl der 7-Tage-RSI (50,43 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (61,39 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird Cellnex Telecom auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments mit einer neutralen Bewertung versehen.