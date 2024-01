Cellmid Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) für Anagenics beträgt 50 und zeigt somit an, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 50 auf eine neutrale Situation hin.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Anagenics aktuell einen Wert von 0,02 AUD, während der tatsächliche Aktienkurs bei 0,019 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -5 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,02 AUD, was zu einem Abstand von -5 Prozent führt und somit auch zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Anagenics. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls unauffällig, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigt, dass über Anagenics in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt erhält Anagenics sowohl basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien sowie dem Anleger-Sentiment eine Gesamtbewertung als "Neutral".