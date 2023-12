Cellmid Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI von Anagenics bei 33,33, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 66,67, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutraler Gesamtwert.

Die technische Analyse der Anagenics-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert bei 0,02 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,021 AUD ein Plus von 5 Prozent darstellt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +5 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Das Sentiment und der Buzz um Anagenics zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für Anagenics basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.