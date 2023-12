Cellectis-Anleger wird’s freuen!

Die Aktie von Cellectis erhält eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik, da die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent beträgt und damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat die Cellectis-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,77 Prozent erzielt. Dies liegt 34,77 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 0 Prozent, und Cellectis liegt aktuell 34,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird die Cellectis-Aktie anhand trendfolgender Indikatoren bewertet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,89 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 2,898 EUR liegt, was einer Abweichung von +53,33 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Cellectis eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2,15 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs (+34,79 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Cellectis daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung gegenüber Cellectis ist in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Auch in den diversen Kommentaren und Diskussionen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.