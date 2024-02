Cellectis Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Cellectis schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0% aus, was 0 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt von 0%. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Cellectis in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien sich positiv entwickelt hat. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cellectis daher in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Cellectis liegt bei 72,56, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,93 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cellectis auf 2,05 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,57 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +25,37%, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,68 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Cellectis in diesem Bereich also eine Gesamtbewertung von "Gut".