Cellectis Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die technische Analyse der Cellectis basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,92 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2,764 EUR) um +43,96 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,37 EUR zeigt eine positive Abweichung von +16,62 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Cellectis-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cellectis liegt bei 59,62, was auf eine neutrale Situation hinweist, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45 und zeigt somit ebenfalls einen neutralen Zustand. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Cellectis mit 0 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt der "Biotechnologie"-Branche von 0 Prozent. Daraus resultiert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.