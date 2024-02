Cellectis Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der Biotechnologie-Branche hat Cellectis in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -34,77 Prozent erzielt. Auch im Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite der Aktie mit -34,77 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cellectis um +28,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs von 2,05 EUR liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -1,49 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cellectis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf der 7-Tage- als auch auf der 25-Tage-Basis. Daher erhält Cellectis ein "Neutral"-Rating in diesem Punkt der Analyse.