Cellebrite DI-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Cellebrite Di hat in den letzten Tagen einen Kurs von 10,74 USD erreicht, was einem Anstieg um +23,02 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Hingegen liegt die Distanz zum GD200 bei +43,58 Prozent, was auf Basis der vergangenen 200 Tage zu einer Einstufung als "Gut" führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" aus charttechnischer Sicht bewertet.

Im vergangenen Jahr haben Analysten die Cellebrite Di 1 mal als "Gut", 0 mal als "Neutral" und 0 mal als "Schlecht" bewertet. Dies führt langfristig zu einem Rating von "Gut" von institutioneller Seite aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten Analysten eine Entwicklung von 2,42 Prozent und ein mittleres Kursziel von 11 USD, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der Analysten auf institutioneller Ebene als "Gut".

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich feststellen, dass die Cellebrite Di eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine Bewertung als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung des Sentiments und des Buzz als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cellebrite Di liegt bei 9,84, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 21,57 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "Gut" auf diesem Niveau.