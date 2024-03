Cellebrite DI Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Bewertung einer Aktie beinhaltet neben harten Fakten auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität über die Aktie von Cellebrite Di im Internet die übliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cellebrite Di-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen als überkauft eingestuft wird, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis deutet jedoch auf eine neutrale Einstufung hin. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein schlechtes Rating für die Aktie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Aktie von Cellebrite Di einmal als gut und kein einziges Mal als schlecht bewertet, was langfristig zu einer guten Bewertung führt. Für den aktuellen Kurs von 11,52 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -4,51 Prozent, was als neutrale Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cellebrite Di-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,24 USD liegt, was zu einer guten Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine gute Bewertung. Insgesamt wird die Aktie von Cellebrite Di für die technische Analyse somit mit einem "Gut"-Rating versehen.