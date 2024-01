Cellebrite DI Aktie: Das war abzusehen!

Die Bewertung einer Aktie hängt nicht nur von harten Faktoren ab, sondern auch von weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität der Aktie von Cellebrite Di eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich ein positiver Trend, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Cellebrite Di-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Der aktuelle Wert beträgt 7,02 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 8,23 USD liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 7,98 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem guten Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als schlecht eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Bewertung, da der RSI mit 89,39 als schlecht eingestuft wird und der RSI25 mit 56,62 zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung für die Aktie von Cellebrite Di.