Cellebrite DI Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die technische Analyse der Cellebrite Di zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 8,66 USD liegt, was einer Entfernung von +24,25 Prozent vom GD200 (6,97 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 7,88 USD, was einem Abstand von +9,9 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktienkurs von Cellebrite Di als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten haben die Aktie von Cellebrite Di in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Somit wird langfristig eine positive Einschätzung abgeleitet. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 11 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 27,02 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen rund um die Aktie wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen eher negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cellebrite Di liegt bei 24,69, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 45,96 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut" basierend auf dem Gesamtbild.