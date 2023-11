Cellebrite DI Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Gold Fields":

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie sind wichtige Indikatoren, um das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Ein Faktor ist die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung. Bei Cellebrite Di zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cellebrite Di weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer positiven Bewertung führt und eine gute langfristige Stimmungslage signalisiert.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für Cellebrite Di zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was als gutes Signal eingestuft wird. Selbst wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, zeigt der RSI, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was wiederum als positives Signal gewertet wird.

Die Analysten haben Cellebrite Di in den letzten zwölf Monaten insgesamt als gut eingestuft. Auch das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 11 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 29,11 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als gut bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Cellebrite Di aktuell bei 6,7 USD, was erneut als gutes Signal interpretiert wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 8,52 USD, was einen Abstand von +27,16 Prozent zum GD200 aufzeigt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) wird die Aktie positiv bewertet, da die Differenz bei +14,36 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Aktie der Cellebrite Di basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.