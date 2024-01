Celldex Therapeutics Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Celldex Therapeutics hat in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -12,6 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien im Bereich "Biotechnologie" im Durchschnitt um 8,85 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Celldex Therapeutics in diesem Bereich um 21,45 Prozent unterperformt hat. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 16,9 Prozent, wobei Celldex Therapeutics um 29,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite von Celldex Therapeutics beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0) für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Celldex Therapeutics liegt bei 56, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und deshalb eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 21,37, was darauf hindeutet, dass Celldex Therapeutics überverkauft ist und daher eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Celldex Therapeutics.

Analysten schätzen die Aktie von Celldex Therapeutics langfristig als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 0 neutral und 1 negativ. Die durchschnittliche Empfehlung für Celldex Therapeutics aus dem letzten Monat ist jedoch "Gut" (1 positiv, 0 neutral, 0 negativ) und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 73 USD, was einer Erwartung von 83,97 Prozent entspricht. Somit erhält Celldex Therapeutics auf Basis aller Analystenschätzungen die Bewertung "Gut".