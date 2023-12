Celldex Therapeutics Aktie: Das liegt auf Eis

Der Vergleich der Aktienkurse zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,6 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der gleichen Branche "Gesundheitspflege" liegt Celldex Therapeutics damit 78,26 Prozent unter dem Durchschnitt von 65,66 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 101,26 Prozent, und Celldex Therapeutics liegt 113,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der schlechten Performance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Damit erhält die Celldex Therapeutics-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Analysten bewerten die Celldex Therapeutics-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (73 USD) deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 101,94 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Celldex Therapeutics daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

Die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Untersuchung von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Befunde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vorwiegend positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.