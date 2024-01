Celldex Therapeutics Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Firma Celldex Therapeutics hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine Dividendenrendite von 2,47 hat, ergibt sich eine Differenz von -2,47 Prozent für Celldex Therapeutics. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 1 negative Bewertung abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Innerhalb eines Monats gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Bewertungen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 73 USD, was einem Anstieg um 84,06 Prozent entspricht. Daher erhält die Celldex Therapeutics-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In den letzten zwei Wochen wurden Celldex Therapeutics von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Celldex Therapeutics liegt bei 28,25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Zusammen erhält das Celldex Therapeutics-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.